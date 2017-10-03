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Antalya'da orman köylülerine sera desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya’da 20 aileye seracılık desteği verdi

Antalya'da orman köylülerine sera desteği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya’da 20 aileye seracılık desteği verdi

03 Ekim 2017 Salı 12:10
Antalya'da orman köylülerine sera desteği
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ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) Antalya’da 4 farklı Mahallede 20 aileye seracılık desteği verdi. Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, bu yıl Kaş Sütleğen Mahallesi’nde 6, Beldibi Mahallesi’nde 5, Gömbe Mahallesi’nde 5 ve Cemre Mahallesi’nde 4 aile olmak üzere toplam 20 aileye 620 bin TL plastik sera projesi desteği verdi.

“Vatandaşlara yeni gelir kapısı oluşturuyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtiklerini söyledi. Eroğlu, “Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı yerinde kalkındırmak ve ekonomik anlamda destek sağlamak gayesiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Kaş’ta da seracılık alanında vatandaşlarımıza kredi desteği sağlıyoruz. Böylece hem vatandaşlarımıza yeni gelir kapısı açıyor hem de ekonomik anlamda kalkınmaları için yeni alanlar oluşturuyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su Işleri BakanlığıAntalya
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