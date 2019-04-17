Antalya'da konut satışları düştü

TÜİK verilerine göre Türkiye'de bu yılın mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 46 olarak gerçekleşti. İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.

ANTALYA'DA SATIŞ DÜŞTÜ

Antalya'da ise geçen yıl mart ayında 5398 konut satılırken bu yılın aynı ayında ise yüzde 2,5 oranında azalarak 5261 konut satıldı. Antalya konut satışında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'üncü il oldu.

ISPARTA'DA ARTTI, BURDUR'DA AZALDI

Batı Akdeniz'de yer alan Isparta'da geçen yıl mart ayında 383 konut satılırken bu yıl mart ayında yüzde 17,8 oranında artarak 451 konut satıldı. Burdur'da ise geçen yıl 357 konut satılırken bu yıl aynı dönemde yüzde 34,7 oranında azalarak 233 konut satıldı.

YABANCILARA SATIŞ

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artarken, toplam 3129 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2019'da ilk sırayı 1520 konut satışı ile İstanbul alırken, 626 konut satışı ile Antalya ikinci, 173 konut satışı ile Ankara üçüncü, 121 konut satışı ile Bursa 4'üncü, 110 konut satışı ile Yalova 5'inci oldu.