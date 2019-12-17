Antalya'da konut satışları arttı

TÜİK verilerine göre konut satışları Türkiye'de 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 406 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu. Antalya'da 2018 Kasım ayında 4 bin 407 konut satılırken 2019 Kasım ayında yüzde 53,4 oranında artarak 6 bin 759 konut satıldı. Konut satışlarında 2019 Kasım ayında, Antalya 6 bin 759 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta'da 2018 Kasım ayında 432 konut satılırken 2019 Kasım ayında yüzde 24,8 oranında artarak 539 konut satıldı. Burdur'da 2018 Kasım ayında 275 konut satılırken 2019 Kasım ayında yüzde 24,7 oranında artarak 343 konut satıldı. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 3 bin 988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı 1885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.