Antalya'da konut satışı yüzde 5,2 arttı

TÜİK'in Ağustos 2019 verilerine göre konut satışı Türkiye'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip olurken, bu kenti 10 bin 707 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 25 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

BATI AKDENİZ'DE KONUT SATIŞI

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde ise ağustos ayında toplam 5 bin 755 konut satışı gerçekleştiğini kaydetti. Antalya'nın bölgenin lider kenti olduğunu vurgulayan Öncel, Antalya'da ise 2018 Ağustos ayında 4 bin 575 konut satılırken bu yılın aynı ayında ise yüzde 5,2 oranında artışla 4 bin 814 konut satıldığını ifade etti. Abdi Öncel, Antalya'nın konut satışında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip 4'üncü il olduğunu vurguladı.

ISPARTA VE BURDUR'DA AZALDI

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Isparta'da 2018 Ağustos ayında 662 konut satıldığını bu yılın aynı ayında ise bu oranın yüzde 0,2 oranında azalarak 661 konut satıldığını kaydetti. Öncel, Burdur'da ise geçen yıl ağustos ayında 334 konut satıldığını, bu yılın aynı ayında yüzde 16,2 oranında kayıpla 280 konut satıldığını ifade etti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Abdi Öncel, yabancılara yapılan konut satışının ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2019'da ilk sırayı 1549 konut satışı ile İstanbul'un adlığına değinen Öncel, İstanbul'u 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova'nın izlediğini söyledi.