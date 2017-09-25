Antalya'da konut satışı geriledi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 oranında azalarak 4 bin 475 konut satıldı. TÜİK, Ağustos 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ülke genelinde konut satışları 2017 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 120 bin 198 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 696 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 630 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 6 bin 838 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 61 konut ile Bayburt oldu.

ANTALYA BEŞİNCİ SIRADA

Antalya’da 2016 Ağustos ayında 4 bin 976 konut satılırken, 2017 Ağustos ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 4 bin 475 konut satıldı. Konut satışlarında 2017 Ağustos ayında, Antalya 4 bin 475 konut satışı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en yüksek paya sahip iller arasında 5. sırada yer aldı. Isparta’da 2016 Ağustos ayında 507 konut satılırken 2017 Ağustos ayında yüzde 26,8 oranında artarak 643 konut satıldı. Burdur’da 2016 Ağustos ayında 261 konut satılırken 2017 Ağustos ayında yüzde 16,9 oranında artarak 305 konut satıldı.

ANTALYA YABANCIYA SATIŞTA İKİNCİ

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak bin 684 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2017’de ilk sırayı 524 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 376 konut satışı ile Antalya, 103 konut satışı ile Yalova, 101 konut satışı ile Aydın, 100 konut satışı ile Bursa ve 99 konut satışı ile Trabzon izledi.