Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...

Antalya'da konut satışı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat 2018 istatistiklerine göre Antalya'da konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 oranında azalarak 4 bin 636 olarak gerçekleşti

Antalya'da konut satışı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat 2018 istatistiklerine göre Antalya'da konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 oranında azalarak 4 bin 636 olarak gerçekleşti

21 Mart 2018 Çarşamba 22:19
Antalya'da konut satışı düştü
banner404

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'den sonra konut satışında en yüksek paya 4'üncü il olan Antalya, yabancılara 415 konut satışıyla da 2'nci oldu. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Türkiye genelinde konut satışlarının Şubat 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 oranında azalarak 95 bin 953 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Konut satışında İstanbul'un 16 bin 247 konut ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip kent olduğuna değinen Öncel, satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 686 konut ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut ve yüzde 6,2 pay ile İzmir'in takip ettiğini söyledi. Abdi Öncel, konut satış sayısının düşük olduğu illerin ise sırasıyla 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olduğunu vurguladı.
'5 BİN KONUT SATIŞI YAPILDI'
Antalya'da ise Şubat 2017'de 4 bin 673 konut satışı yapıldığını vurgu yapan Öncel, Şubat 2018'de ise konut satışının yüzde 0,8 oranında azalarak 4 bin 636 olarak gerçekleştiğine değindi. Abdi Öncel, Antalya'nın, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra konut satışında en yüksek paya sahip 4'üncü il olduğunu kaydetti. Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da şubat ayında toplam 5 bin 312 konut satıldığını anlatan Abdi Öncel, "Isparta'da geçen yıl şubat ayında 424 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 5.9 oranında artışla 449 konut satıldı. Burdur'da ise geçen yıl şubat ayında 239 konut satılırken bu yıl yüzde 5 oranında azalarak 227 konut satıldı" dedi.
YABANCILARA 415 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışının ise bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 32.4 arttığını ve toplam bin 729 konut satışı yapıldığını söyleyen Öncel şöyle konuştu: "Yabancılara yapılan konut satışında ilk sırada 604 konutla İstanbul bulunuyor. 415 konut satışıyla Antalya ikinci, 132 konutla Bursa üçüncü, 84 konut satışıyla Yalova dördüncü ve 71 konut satışıyla Trabzon beşinci sırada" diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALSİAD'tan ekonomi analizi
ALSİAD'tan ekonomi analizi
ALTİD Başkanı Sili'den Alanyalı üreticiye destek
ALTİD Başkanı Sili'den Alanyalı üreticiye destek
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim