Antalya'da konut satışı düştü

İSTANBUL, Ankara ve İzmir'den sonra konut satışında en yüksek paya 4'üncü il olan Antalya, yabancılara 415 konut satışıyla da 2'nci oldu. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Türkiye genelinde konut satışlarının Şubat 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 oranında azalarak 95 bin 953 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Konut satışında İstanbul'un 16 bin 247 konut ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip kent olduğuna değinen Öncel, satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 686 konut ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut ve yüzde 6,2 pay ile İzmir'in takip ettiğini söyledi. Abdi Öncel, konut satış sayısının düşük olduğu illerin ise sırasıyla 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olduğunu vurguladı.

'5 BİN KONUT SATIŞI YAPILDI'

Antalya'da ise Şubat 2017'de 4 bin 673 konut satışı yapıldığını vurgu yapan Öncel, Şubat 2018'de ise konut satışının yüzde 0,8 oranında azalarak 4 bin 636 olarak gerçekleştiğine değindi. Abdi Öncel, Antalya'nın, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra konut satışında en yüksek paya sahip 4'üncü il olduğunu kaydetti. Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'da şubat ayında toplam 5 bin 312 konut satıldığını anlatan Abdi Öncel, "Isparta'da geçen yıl şubat ayında 424 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 5.9 oranında artışla 449 konut satıldı. Burdur'da ise geçen yıl şubat ayında 239 konut satılırken bu yıl yüzde 5 oranında azalarak 227 konut satıldı" dedi.

YABANCILARA 415 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışının ise bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 32.4 arttığını ve toplam bin 729 konut satışı yapıldığını söyleyen Öncel şöyle konuştu: "Yabancılara yapılan konut satışında ilk sırada 604 konutla İstanbul bulunuyor. 415 konut satışıyla Antalya ikinci, 132 konutla Bursa üçüncü, 84 konut satışıyla Yalova dördüncü ve 71 konut satışıyla Trabzon beşinci sırada" diye konuştu.