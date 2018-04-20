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Antalya'da konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konuş satış istatistiklerine göre Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'de mart ayında toplam 6 bin 138 konut satışı gerçekleşti

Antalya'da konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konuş satış istatistiklerine göre Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'de mart ayında toplam 6 bin 138 konut satışı gerçekleşti

20 Nisan 2018 Cuma 23:17
Antalya'da konut satışı azaldı
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TÜRKİYE'DE konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 olarak gerçekleşti. İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 bin 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.
'SATIŞLAR YÜZDE 2 AZALDI'
2018 Yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, 2017 Mart ayında 5 bin 516 konut satılan Antalya'da bu yılın mart ayında yüzde 2,1 oranında azalma kaydedildiğini belirtti. Antalya'da 5 bin 398 konut satışı gerçekleştiğini ifade eden Öncel, "Antalya bu sayıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı" dedi.
'YABANCIYA SATIŞTA İKİNCİ SIRADAYIZ'
Isparta'da 2017 Mart ayında 536 konut satılırken 2018 Mart ayında yüzde 28,5 oranında azalarak 383 konut satıldığına değinen Abdi Öncel, "Burdur'da 2017 Mart ayında 299 konut satılırken 2018 Mart ayında yüzde 19,4 oranında artarak 357 konut satıldı" dedi. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışlarının da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 1827 olarak gerçekleştiğine işaret eden Öncel, "Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018'de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi" diye konuştu. (DHA)
 

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Türkiye İstatistik KurumuTüik
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