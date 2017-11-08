Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111217
ALTIN
160.151
DOLAR
3.8943
STERLİN
5.1069
EURO
4.5161
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek...
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara...
banner468

Antalya'da işadamlarına “Bitcoin” anlatıldı

Antalya’da işadamlarına yeniçağın sanal para birimi “Bitcoin” anlatıldı

Antalya'da işadamlarına “Bitcoin” anlatıldı

Antalya’da işadamlarına yeniçağın sanal para birimi “Bitcoin” anlatıldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:30
Antalya'da işadamlarına “Bitcoin” anlatıldı
banner404

YÖRÜK Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (YÖRSİAD) kahvaltı sohbetlerinde yeniçağın sanal para birimi “Bitcoin” anlatıldı. Toplantıya katılan Kripto Akademi Kurucusu Mert Eşkinat işadamlarını bilgilendirdi.

YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, “Bugün dünyada yeniçağın sanal birimi olarak kabul edilen Bitcoin konusunda bilgi almak için toplandık. Bitcoin dünyada güvenilir bir para birimi olarak görülüyor. Herhangi bir merkez Bankasının veya herhangi bir devletin kontöründe değil. Takip ettiğimiz kadarı ile de Bitcoin’in her geçen gün değer kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz yenilikleri duyuyoruz ve fark ediyoruz” dedi.

Kripto Akademi Kurucusu Mert Eşkinat da Bitcoin Para birimi konusunda bilgiler verirken, 10 yıl kadar önce Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan, ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin’in, şu an hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıdığını söyledi.

Eşkinat, “Bitcoin’de transfer işlemleri herhangi bir aracı olmadan doğrudan iki taraf arasında gerçekleşmektedir. Yani Bitcoin’in hiç bir sahibi olmadığı için, değerini istediği gibi belirleyebilen veya oynama yapabilen tek bir güç bulunmamaktadır. Son dönem ilginin arttığı Bitcoin para birimine yatırım yapmak isteyenler henüz fırsatı kaçırdı sayılmaz. Eğer yatırım yapılmak istenirse Bitcoin kazançlı bir yatırım olur” dedi.

İşbirliği talebi

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ise YÖRSİAD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBİTCOİN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine yapılacak zam miktarı belli oldu
Benzine yapılacak zam miktarı belli oldu
Özel okul teşviklerinde ilk ödeme yapıldı
Özel okul teşviklerinde ilk ödeme yapıldı
Bakan müjdeyi verdi! Vergi indirimi geliyor
Bakan müjdeyi verdi! Vergi indirimi geliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim