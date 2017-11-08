Antalya'da işadamlarına “Bitcoin” anlatıldı

YÖRÜK Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (YÖRSİAD) kahvaltı sohbetlerinde yeniçağın sanal para birimi “Bitcoin” anlatıldı. Toplantıya katılan Kripto Akademi Kurucusu Mert Eşkinat işadamlarını bilgilendirdi.

YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, “Bugün dünyada yeniçağın sanal birimi olarak kabul edilen Bitcoin konusunda bilgi almak için toplandık. Bitcoin dünyada güvenilir bir para birimi olarak görülüyor. Herhangi bir merkez Bankasının veya herhangi bir devletin kontöründe değil. Takip ettiğimiz kadarı ile de Bitcoin’in her geçen gün değer kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz yenilikleri duyuyoruz ve fark ediyoruz” dedi.

Kripto Akademi Kurucusu Mert Eşkinat da Bitcoin Para birimi konusunda bilgiler verirken, 10 yıl kadar önce Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan, ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin’in, şu an hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıdığını söyledi.

Eşkinat, “Bitcoin’de transfer işlemleri herhangi bir aracı olmadan doğrudan iki taraf arasında gerçekleşmektedir. Yani Bitcoin’in hiç bir sahibi olmadığı için, değerini istediği gibi belirleyebilen veya oynama yapabilen tek bir güç bulunmamaktadır. Son dönem ilginin arttığı Bitcoin para birimine yatırım yapmak isteyenler henüz fırsatı kaçırdı sayılmaz. Eğer yatırım yapılmak istenirse Bitcoin kazançlı bir yatırım olur” dedi.

İşbirliği talebi

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ise YÖRSİAD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.