Antalya'da iş dünyası ile buluştu

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (ALSİAD) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar'ın katıldığı 'Antalya Sanayici İşadamları Derneği (ANSİAD) 22. Akdeniz Toplantısı'nın konuğu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Symes oldu. ANSİAD tarafından düzenlenen 'Girişimcilik Günleri' kapsamında konuk konuşmacı olarak yer alan Symes, girişimciliğe TÜSİAD olarak çok önem verdiklerini söyledi. Symes, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bildiğiniz gibi 2008 krizinden bu yana dünya ekonomisi tam olarak toparlanmış değil. Dünya halen çok yavaş büyüyor. Bu durum ekonomik açıdan pek çok sonuç içermesinin yanında, siyasi anlamda da dünyayı sarsmış durumda. Özellikle finansal kriz sonrasında, küreselleşmenin ulusal egemenliğin önüne geçmesine yönelik bir direnç var. Gelişmiş ülkelerde küreselleşme ve göçmen karşıtlığının yükseldiğini görüyoruz.

'EKONOMİ YÜZDE 1,8 DARALDI'

Küresel dalgalanmalar arttıkça kur üzerindeki belirsizlik artıyor. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız için de öngörülebilirlik azalıyor. Ekonomide büyümenin uzun zamandır yavaşladığını konuşuyorduk. Son iki yıldır yaşadığımız terör olayları ve siyasi belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi yavaşlıyor ama büyümeye devam ediyordu. Son açıklanan rakamlar üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 1,8 oranında daraldığına işaret ediyor. Bu süratle tedbir almamız gereken bir alan. Zira işsizliğin artmaması, işgücüne giren gençlerimize yeni istihdam yaratabilmemiz için Türkiye’nin en az yüzde 5 büyümeye ihtiyacı var.

'İLERLEME HEP BİRLİKTE OLACAK'

Temmuz ayında yaşadığımız hain darbe girişimi ve sonrasında artan güvenlik kaygıları ile ilan edilen olağanüstü hal, elbette ekonomimizi de etkiledi. Bunun üzerine küresel gelişmeleri düşünürseniz, sanırım bu orana şaşırmamamız gerekiyor. Önemli olan buradan nasıl ilerleyeceğimiz. Bu da ancak hep birlikte olacak.

'DEĞİŞİMİ YAKALAMAYAN AYAKTA KALAMAZ'

İş dünyasına baktığımızda dijitalleşme ve internet ile sağlıktan finansa, turizmden tarıma tüm sektörlerin üretim metotları, iş yapış biçimleri ve müşteri talepleri ciddi bir şekilde değişiyor. Hepimizin bu dönüşümün kendi işlerimizi nasıl etkileyeceğini ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Çünkü, bugün bu değişimi yakalayamayan şirketlerin, gelecekte ayakta kalmaları pek mümkün görünmüyor.

'ANTALYA GELİŞMELERİ TAKİP ETMELİ'

Teknolojinin ve yenilikçiliğin, sektörün tüm tedarik zincirinde, verimliliği en üst seviyeye çıkaracak şekilde kullanılması, artık tüm ülkeler için stratejik öneme sahip. Bu nedenle ülkeler sektörü teknoloji ile buluşturacak çözümler üzerinde dikkatle çalışıyor. Kendiliğinden sıcaklık ve nem ayarlamaları yapan sera takip sistemleri, hidroponik yetiştiricilik, dijital tarım makineleri, tarımsal üretimde nano teknoloji üzerine dünya odaklanıyor. Biz de odaklanmak durumundayız. Tarımsal üretim potansiyeli açısından Antalya’nın da tüm bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve bu yönde adımlar atması rekabet gücü açısından olumlu etki yaratacaktır.

'SIKINTILAR DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR'

Kent için diğer önemli bir sektör turizm. Turizm, pek çok sektörü doğrudan etkilediği için, sektörde yaşanan sıkıntıların ekonomide domino etkisi yarattığı da bir gerçek. TUSİAD’da, sektörün bu yatay etki alanından hareketle bir Turizm Çalışma Grubu var. Biz konuya özellikle, sürdürülebilirlik açısından yaklaşıyoruz. Turizm sektöründe ilk defa sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapan bir kurum olarak 'Sürdürülebilir Turizm' raporumuzu hazırladık ve 2012 yılında kamuoyu ile paylaştık. Biliyoruz ki, sürdürülebilirlik anlayışının turizm sektörü tarafından benimsenmemesi halinde, tükenen doğal kaynaklar ve hızlı nüfus artışı neticesinde, orta ve uzun vadede bu gelişmelerden en çok etkilenebilecek sektörlerinden biri turizm.

'AKDENİZ ÇANAĞI TAMAMEN KİRLENECEK'

Dünya turist gelişlerinin yaklaşık üçte birini, dünya turizm gelirleri ile yatak kapasitesinin ise yaklaşık dörtte birini elinde bulunduran Akdeniz çanağının olağan seyirde önümüzdeki yüzyıl sonunda tamamen kirlenmesi bekleniyor. Bu sebeple, Akdeniz çanağı çevresinde yer alan ülkeler, bütünsel bir yaklaşımla, ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları da içinde bulunduran bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsemek durumunda. Bununla birlikte ülkemizde turizm faaliyetlerinin yılın 6 ayında yoğunlaşması, çevre üzerindeki baskısının yanı sıra, mevsimsel işsizlik, kapasite kullanım verimsizliği gibi sorunlara yol açıyor.

'DİĞER TURİZM FAALİYETİ GELİŞMELİ'

Bu da turizm faaliyetlerinin bölgesel ve dönemsel olarak yaygınlaştırılması ihtiyacını ortaya koymakta ve alternatif turizmin yani, turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla kıyı turizmi dışındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesini gerektiriyor. Küresel rekabet gücü dikkate alındığında ise termal, kongre ve fuar ile kültür turizmi alternatif turizm kaynakları açısından öne çıkıyor. Biliyoruz ki, dünya turizm hareketinde misafirlerin destinasyon tercihinde turizm için en önemli ön koşullardan biri, o ülkenin güvenliği ve dünyada artık gittikçe artan bir yaklaşımla ülkelerin politik imajları ve hatta dış politikası.

'TERÖR VE İMAJ SORUNU YAŞADIK'

2016’da ülkemizde turizmi olumsuz etkileyen en önemli iki sorun terör ve Türkiye’nin imaj problemi oldu. Ankara’da yaptığımız toplantılarda tüm yetkililerden de bunu duyuyoruz. TÜSİAD olarak halihazırda yaşanan gelişmeler ışığında turizm sektörüne yönelik önerilerimizi 'algının iyileştirilmesi' ve 'sektörün rekabet gücünün artırılması' başlıkları çerçevesinde yapılandırıyoruz. Her zaman hassasiyetle vurguladığımız, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, güvenilir bir hukuk ve yargı sistemi ile hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, laik ve demokratik bir Türkiye ile bunlardan uzaklaşmış bir Türkiye’nin algısı aynı olmayacaktır."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.