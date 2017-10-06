Antalya'da il finali bugün

'KADIN Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın yarı finali yapıldı. Gündoğmuş hariç 18 ilçe birincisinin katıldığı yarı finalde yarışmacılar 20 soru soruldu. Yarışma sonunda Elmalı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Muratpaşa'yı temsil eden yarışmacılar finale kaldı. Finalistler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen'i ziyaret etti. Yarışmacılara başarılar dileyen Özen, "Gündoğmuş hariç 18 ilçede yarışmaya katılan tüm kadın çiftçiler bizim için birincidir. Daha önce de söylediğim gibi bu yarışmanın kaybedeni yok" dedi. Kadın çiftçilerin özellikle eğitim çalışmalarına istekli olmasının sevindirici olduğunu aktaran Mustafa Özen, onların bu heveslerine de pozitif ayrımcılık yaparak karşılık verdiklerini ve kadın çiftçiler adına farklı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Toprağın Sultanları Projesi kapsamında ilçe birincilerine yönelik bir gezi düzenleyeceklerini de söyleyen Mustafa Özen, yarışma finalinin 7 Ekim 2017 Cumartesi saat 14.00'de Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılacağını kaydetti. Finalde, Elmalı-Şerife Özkaya, Finike-Hacer Kılbacak, Gazipaşa-Güler Kaptanoğlu, İbradı-Mürsel Taner, Konyaaltı-Tenzile Uygun, Korkuteli-Ümmüşen Bozkurt, Muratpaşa-Hafife Kömür ve Kumluca-Birgül Uluşar yarışacak.