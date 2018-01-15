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Antalya'da girşimci kadın 4 bilezikle milyonluk servet kazandı

3 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Öncel, polis olan eşinin Doğu’daki zorunlu görevinin ardından Antalya’ya yerleşti

Antalya'da girşimci kadın 4 bilezikle milyonluk servet kazandı

3 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Öncel, polis olan eşinin Doğu’daki zorunlu görevinin ardından Antalya’ya yerleşti

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:32
Antalya'da girşimci kadın 4 bilezikle milyonluk servet kazandı
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2 yıllık muhasebecilik mezunu olan Fatma Öncel, KPSS’de başarılı olamayınca, baba mesleği hayvancılığa başladı. Eşinin aldığı 4 bileziği satarak yavru bir inek alan Öncel, bu hayvanın sütünü satarak hayvancılığa başladı.

4 bilezikten aylık 60-65 bin lira gelire

Fatma Öncel, “4 bileziğimi sattım ve bir inek yavrusu aldım. Ev sahibinden izin alarak, eşimle birlikte o yavruya baktık. O bir inek sayesinde bu hale geldim.” dedi. İlk ineğin sütünü bir ay boyunca bedava dağıtan Öncel, tanındıkça da satışını yapmaya başladığını ifade etti. Fatma Öncel’in şu an 134 ineği, 107 keçisi ve 200 tavuğunun bulunuyor. Kazancı hakkında konuşan Öncel, “Aylık ortalama 40 bin liraya yakın süt parası kazanıyorum. Sütten kesilenlerin kesimleriyle birlikte aylık 60-65 bin lira gelirimiz var.” diye ekledi.

Fatma Öncel yanında şu anda 3 işçi çalıştırıyor. Öncel eşinin emekliliğinin ardından işlerini büyütmek istediğini vurguladı. Ev hanımı olan Fatma Öncel, Antalya’da 4 bileziğini satarak hayvancılığa başladı. Öncel, işlerini ilerleterek 107 keçi, 134 inek ve 200 tavuktan oluşan yaklaşık 1 milyon lira değerinde hayvanın sahibi oldu.

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Antalya4 Bilezik Ile Zengin OlduFatma Öncel
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