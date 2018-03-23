Antalya'da eriğin kilosu 100 lira

2 DÖNÜMLÜK serada örtüaltı yeşil erik üretimi yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini 14 Şubat günü yetiştirmesiyle dikkat çekmişti. İlk hasatta 70 kilo erik elde eden ve kilosunu 500 liraya satan Avcı, 280 ağaçtan ikinci kez erik hasadına başlandı. Avcı, 14 Şubat'ta yetiştirdikleri eriğin kilo fiyatının 500 lira olduğunu belirterek, tanesini 12,5 liraya sattığını söyledi. İlk etapta 70 kilo erik topladıklarını dile getiren Avcı, "Şimdi ikinci hasada geçtik. Fiyatlar 80 ile 100 lira aralığında dolanıyor. İlerleyen günlerde daha da düşecektir" dedi.

'YURTDIŞINA GÖNDERİYORUZ'

İkinci hasat eriğini yurtdışına da göndermeye başladıklarını söyleyen Cengiz Avcı, en küçüğü 250 gram olan paketleri ihraç ettiklerini anlattı. Avcı, "700-800 kilo hasat bekliyoruz. Üçüncü bir hasat daha yapacağız, nisan ayında yeni meyveler gelecek. Aynı ağaçtan 3 hasat yapmış olduk. Ağaç, sebze gibi oldu. 2019 yılında da rekor kırmayı planlıyorum. Yine şubat ayında yetiştiririz ama umarım zamanı daha erkene çekmeyi başarırız" diye konuştu. Avcı, bu kış havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni budama yöntemiyle seradan ürünü erken aldıklarını söyledi. Avcı'nın yetiştirdiği eriğin ihracatını yapan Fatih Bulut da mevsimin ilk yeşil eriğinin Avrupa'ya bu seradan gönderildiğini belirterek, çiftçi Avcı'yı tebrik etti. Bulut, erikleri Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye ihraç ettiklerini kaydetti.