Antalya'da elektriğe büyük zam

CK Akdeniz’in yılbaşından bu yana Antalya’da meskenlerde kullanılan elektriğe birim fiyatına yaptığı zammın son gelen faturalarda %49,5 oranına, ticarethanelerde %88’e ulaştığı ortaya çıktı. Vergiler eklendikten sonra Ocak ayında ki fiyata göre yüzde 30 ila 35 arası daha yüksek bir fatura farkı oluşuyor. Ticarethanelerde ise artış daha da vahim. Ocak ayı başında 0,231 krş olan birim fiyat 0,4347 krş’a çıkarak %88 artmış oldu. Sitede ayrıntılı açıklamadan görüldüğü gibi Enerji Fonuna ve TRT’ye ödenen katkı payları ve belediyelere aktarılan %5 lik Elektrik Tüketim Vergisi üzerinden de KDV alınıyor. Vatandaş verginin vergisini ödemiş oluyor.