Antalya'da elektriğe büyük zam

Yapılan zamlarla Ocak ayında 0.2309 krş olan birim fiyatı Kasım ayında 0,3452 krş’a çıkmış oldu. Birim fiyatında yüzde 49,5’a ulaşan zam oranı Antalya gibi elektriğin ısıtma ve soğutma amaçlı da kullanıldığı kentlerde cepleri yakıyor

Antalya'da elektriğe büyük zam
banner404

CK Akdeniz’in yılbaşından bu yana Antalya’da meskenlerde kullanılan elektriğe birim fiyatına yaptığı zammın son gelen faturalarda %49,5 oranına, ticarethanelerde %88’e ulaştığı ortaya çıktı. Vergiler eklendikten sonra Ocak ayında ki fiyata göre yüzde 30 ila 35 arası daha yüksek bir fatura farkı oluşuyor. Ticarethanelerde ise artış daha da vahim. Ocak ayı başında 0,231 krş olan birim fiyat 0,4347 krş’a çıkarak %88 artmış oldu. Sitede ayrıntılı açıklamadan görüldüğü gibi Enerji Fonuna ve TRT’ye ödenen katkı payları ve belediyelere aktarılan %5 lik Elektrik Tüketim Vergisi üzerinden de KDV alınıyor. Vatandaş verginin vergisini ödemiş oluyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yücel ittifak istemiyor
Yücel ittifak istemiyor
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479