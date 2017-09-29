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Antalya'da BŞB 3 ilçede arsa satıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerindeki 4 adet taşınmazını 19 Ekim'de kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarıyor

Antalya'da BŞB 3 ilçede arsa satıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerindeki 4 adet taşınmazını 19 Ekim'de kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarıyor

29 Eylül 2017 Cuma 22:18
Antalya'da BŞB 3 ilçede arsa satıyor
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KEPEZ'DE iki taşınmaz, Manavgat'ta bir taşınmaz ve Serik'te bir taşınmaz olmak üzere toplam dört taşınmaz, toplam 27 milyon 720 bin TL satış bedeli üzerinden ihale edilecek. İhaleler, Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
KEPEZ'DE SATILIK ARSALAR
Kepez Kütükçü Mahallesi'nde bulunan 9 bin 885 m2 ve 9 bin 838 m2 yüzölçümlü 2 adet taşınmaz 17 milyon 10 bin TL ve 5 milyon 902 bin 800 TL bedeller üzerinden 19 Ekim tarihinde 15.00 ile 15.30 saatlerinde ihaleyle satışa çıkacak.
MANAVGAT'TA SATILIK ARAZİ
Manavgat Aşağı Işıklar Mahallesi'nde bulunan 48 bin 208 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 2 milyon 400 bin TL bedel üzerinden saat 16.00'da ihale edilecek.
SERİK'TE SATILIK ARAZİ
Serik Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan 40 bin 125 m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmazın ihalesi ise 2 milyon 407 bin 500 TL bedel üzerinden saat 16.30'da yapılacak. İhalesi yapılacak belediye taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yayımlanırken, konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
BŞBBüyükşehir BelediyesiKepezManavgatSerik
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