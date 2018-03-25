Antalya'da 'asansör' skandalı

MAKİNE Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, bakımsız ve standart dışı asansörlere 'kırmızı etiket' verildiğini söyledi. Bu asansörlerde yaşanacak olası yaralanmalı ya da ölümlü kazadan binadaki kat malikleri ve yöneticinin sorumlu olduğunu hatırlatan Başkan Hamamcıoğlu, asansörlerdeki etiketlerin tıpkı trafik ışıkları gibi algılanması gerektiğini söyledi. 'Yeşil' etiketin güvenli, 'kırmızı' etiketin tehlikeli olduğunu belirten Başkan Hamamcıoğlu, "Sarı etiket de var. Sarı etiketi gören vatandaşlarımız asansörü kullanırken bir daha düşünsünler. Bazen mavi etiketler de görüyoruz. Bunlar ise güvenlik açısından sorun oluşturmayacak ancak bazı eksikliklerinin olduğunu anlatıyor" dedi.

YARIYA YAKINI TEHLİKELİ

Antalya'da asansörlerin lisanslı firmalar tarafından bakımlarının yapıldığını belirten Başkan Hamamcıoğlu, MMO Antalya Şubesi'nin de bu firmaları denetlediğini söyledi. Vatandaşların MMO Antalya Şubesi'nin asansör bakımı yapıp tamir ve tadilat yaptığı yönünde yanlış bir algıya kapıldığını da anlatan Ayşen Hamamcıoğlu, asansörlerin kullanıma uygun olup olmadığını denetlediklerini ve uygun değilse uyarıda bulunduklarını söyledi. Kentte denetlenen asansörlerin yüzde 42'sine kırmızı etiket yapıştırıldığını anlatan Hamamcıoğlu, "Asansörlerin yüzde 42'si kırmızı etiketli ve bu sıkıntılı. Genelde sıkıntılı olan asansörler 2004 yılı öncesinde yapılanlar. Yeni yapılanlar daha teknolojik ve güvenli. Sisteme daha uygun gidiyorlar. Halkın bilinçlenmesi çok önemli. Yöneticilerin ve kat maliklerinin asansör bakım ve güvenliğinden sorumlu olduklarını bilmeleri gerekiyor. Herhangi bir ölümlü ya da yaralamalı asansör kazasından bu kişiler sorumludur" dedi.