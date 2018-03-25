Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...

Antalya'da 'asansör' skandalı

Antalya'da asansörlerin yüzde 42'sinin bakımsız ve standart dışı olduğu ortaya çıktı

Antalya'da 'asansör' skandalı

Antalya'da asansörlerin yüzde 42'sinin bakımsız ve standart dışı olduğu ortaya çıktı

25 Mart 2018 Pazar 22:40
Antalya'da 'asansör' skandalı
banner404

MAKİNE Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, bakımsız ve standart dışı asansörlere 'kırmızı etiket' verildiğini söyledi. Bu asansörlerde yaşanacak olası yaralanmalı ya da ölümlü kazadan binadaki kat malikleri ve yöneticinin sorumlu olduğunu hatırlatan Başkan Hamamcıoğlu, asansörlerdeki etiketlerin tıpkı trafik ışıkları gibi algılanması gerektiğini söyledi. 'Yeşil' etiketin güvenli, 'kırmızı' etiketin tehlikeli olduğunu belirten Başkan Hamamcıoğlu, "Sarı etiket de var. Sarı etiketi gören vatandaşlarımız asansörü kullanırken bir daha düşünsünler. Bazen mavi etiketler de görüyoruz. Bunlar ise güvenlik açısından sorun oluşturmayacak ancak bazı eksikliklerinin olduğunu anlatıyor" dedi.
YARIYA YAKINI TEHLİKELİ
Antalya'da asansörlerin lisanslı firmalar tarafından bakımlarının yapıldığını belirten Başkan Hamamcıoğlu, MMO Antalya Şubesi'nin de bu firmaları denetlediğini söyledi. Vatandaşların MMO Antalya Şubesi'nin asansör bakımı yapıp tamir ve tadilat yaptığı yönünde yanlış bir algıya kapıldığını da anlatan Ayşen Hamamcıoğlu, asansörlerin kullanıma uygun olup olmadığını denetlediklerini ve uygun değilse uyarıda bulunduklarını söyledi. Kentte denetlenen asansörlerin yüzde 42'sine kırmızı etiket yapıştırıldığını anlatan Hamamcıoğlu, "Asansörlerin yüzde 42'si kırmızı etiketli ve bu sıkıntılı. Genelde sıkıntılı olan asansörler 2004 yılı öncesinde yapılanlar. Yeni yapılanlar daha teknolojik ve güvenli. Sisteme daha uygun gidiyorlar. Halkın bilinçlenmesi çok önemli. Yöneticilerin ve kat maliklerinin asansör bakım ve güvenliğinden sorumlu olduklarını bilmeleri gerekiyor. Herhangi bir ölümlü ya da yaralamalı asansör kazasından bu kişiler sorumludur" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AsansörSkandalStandart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'SYDV yufka ekmek yapıyor'
'SYDV yufka ekmek yapıyor'
Genç çiftçiye hibe desteği
Genç çiftçiye hibe desteği
'İşverene teşvik artacak'
'İşverene teşvik artacak'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim