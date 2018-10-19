Antalya'da Ağustos ayında konut satışı yüzde 4,2 arttı

TÜİK, Eylül 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

Batı Akdeniz konut satışı

Antalya’da 2017 Eylül ayında 5 bin 293 konut satılırken 2018 Eylül ayında yüzde 4,2 oranında artarak 5 bin 515 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Eylül ayında, Antalya 5 bin 515 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı.

Isparta’da 2017 Eylül ayında 717 konut satılırken 2018 Eylül ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 698 konut satıldı.

Burdur’da 2017 Eylül ayında 386 konut satılırken 2018 Eylül ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 366 konut satıldı.

Antalya yabancılara konut satışında 2’nci sırada

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018’de ilk sırayı bin 799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 38 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.