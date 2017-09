Antalya'da 6 saat trafikte geçiyor

AJANS Press'in yaptığı araştırmaya göre, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saat arası zamanının trafikte geçtiği tespit edildi. Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk diliminin en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçirdiği ifade edildi. Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, dünyanın en iyi ve en kötü trafiğine sahip şehirlerini inceledi. Ajans Press’in, toplu ulaşım ve haritalama uygulaması Moovit verilerinden derlediği bilgilere göre, yaz tatilinin ardından okulların açılması ve başlayan yol çalışmaları büyük şehirlerdeki trafik çilesini artırırken, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saat arası zamanı trafikte harcadığı ve toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk dilimi en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçirdiği ifade edildi.

ANKARA'DA 71 DAKİKA TRAFİKTE GEÇİRİLİYOR

Derlediği bilgilere göre, İstanbulluların yüzde 66’sı 1 kere, yüzde 26’sı ise en az iki kere aktarma yaptığı belirtilirken, İstanbul’da yaşayan vatandaşların ortalama 19 dakika durakta beklediği ifade edildi. Her gün trafikte geçirilen ortalama süre Ankara’da 71, Antalya’da 63, İzmir ve Bursa’da 62 dakika olarak hesaplandı. Bu verilere göre 6 gün çalışan bir İstanbullu haftada ortalama 9 saatten fazlasını trafikte kaybederken, Ankaralı vatandaşlar 7 saatini, Antalya, İzmir ve Bursa’da ise 6 saatini trafikte kaybediyor.

EN DÜŞÜK KAZA İSVİÇRE'DE ÇIKTI

Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya incelemesinde bu yıl içerisinde trafik konulu 145 bin 681 haber yansıması saptanırken, trafik haberleri içerisinde ise 33 bin 690 trafik kazası haberi tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, en iyi sürüş kentlerinin yarısından fazlası Avrupa’da bulunurken Kuzey Amerika, Avustralya, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri sürüş kalitesinin en iyi olduğu bölgeler oldu. Düsseldorf dünyanın araç kullanımında en iyi şehri olurken, İsviçre en düşük trafik kazasının yaşandığı ülke oldu. Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirleri dünyanın en az trafiğe sahip ilk on şehri içerisinde yer almayı başardı. New York ise saati 23,80 Dolar'la dünyanın en pahalı otopark ücretinin alındığı şehir olarak dikkati çekti.