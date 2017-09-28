Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Antalya'da 6 saat trafikte geçiyor

İstanbul'da yaşayanlar haftada 9 saatten fazla trafikte zaman kaybederken, Antalya'da bu oran 6 saat olarak belirlendi

Antalya'da 6 saat trafikte geçiyor

İstanbul'da yaşayanlar haftada 9 saatten fazla trafikte zaman kaybederken, Antalya'da bu oran 6 saat olarak belirlendi

28 Eylül 2017 Perşembe 22:35
Antalya'da 6 saat trafikte geçiyor
banner404

AJANS Press'in yaptığı araştırmaya göre, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saat arası zamanının trafikte geçtiği tespit edildi. Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk diliminin en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçirdiği ifade edildi. Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, dünyanın en iyi ve en kötü trafiğine sahip şehirlerini inceledi. Ajans Press’in, toplu ulaşım ve haritalama uygulaması Moovit verilerinden derlediği bilgilere göre, yaz tatilinin ardından okulların açılması ve başlayan yol çalışmaları büyük şehirlerdeki trafik çilesini artırırken, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saat arası zamanı trafikte harcadığı ve toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk dilimi en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçirdiği ifade edildi.
ANKARA'DA 71 DAKİKA TRAFİKTE GEÇİRİLİYOR
Derlediği bilgilere göre, İstanbulluların yüzde 66’sı 1 kere, yüzde 26’sı ise en az iki kere aktarma yaptığı belirtilirken, İstanbul’da yaşayan vatandaşların ortalama 19 dakika durakta beklediği ifade edildi. Her gün trafikte geçirilen ortalama süre Ankara’da 71, Antalya’da 63, İzmir ve Bursa’da 62 dakika olarak hesaplandı. Bu verilere göre 6 gün çalışan bir İstanbullu haftada ortalama 9 saatten fazlasını trafikte kaybederken, Ankaralı vatandaşlar 7 saatini, Antalya, İzmir ve Bursa’da ise 6 saatini trafikte kaybediyor.
EN DÜŞÜK KAZA İSVİÇRE'DE ÇIKTI
Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya incelemesinde bu yıl içerisinde trafik konulu 145 bin 681 haber yansıması saptanırken, trafik haberleri içerisinde ise 33 bin 690 trafik kazası haberi tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, en iyi sürüş kentlerinin yarısından fazlası Avrupa’da bulunurken Kuzey Amerika, Avustralya, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri sürüş kalitesinin en iyi olduğu bölgeler oldu. Düsseldorf dünyanın araç kullanımında en iyi şehri olurken, İsviçre en düşük trafik kazasının yaşandığı ülke oldu. Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirleri dünyanın en az trafiğe sahip ilk on şehri içerisinde yer almayı başardı. New York ise saati 23,80 Dolar'la dünyanın en pahalı otopark ücretinin alındığı şehir olarak dikkati çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Camiler huzur mekanı'
'Camiler huzur mekanı'
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Bakandan vergi açıklaması
Bakandan vergi açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim