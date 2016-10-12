Antalya Büyükşehir Belediyesi 41 taşınmaz satacak

ARSALARIN ihale bedelleri 500 TL ile 1 milyon 450 bin TL arasında değişiyor. Büyükşehir Belediyesi Akseki, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerinde bulunan toplam 238 bin 106 metrekare yüzölçümlü 41 taşınmazı açık ihale usulüyle satacak. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda 20 Ekim ve 27 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşecek iki ayrı ihalede 50 bin TL'nin altındaki satış bedelleri peşin olarak, 50 bin TL ve üzerindeki satış bedelleri ise yüzde 25'i peşin, kalanı 5 ayda 5 eşit taksitle ödenebilecek. İhalelerle ilgili detaylı bilgi, Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi www.antalya.bel.tr'den öğrenilebilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.