Anneye en az 9 bin 214 TL!

ÜLKEMİZ'DE kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 9 bin 214 lira ödeniyor. İşte annelere sağlanan destekler:

Çalışan-çalışmayan tüm anneler doğum yardımı alıyor. Doğum yardımı birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira. Başvuru kaymakamlıklara yapılıyor. Anneler süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneği de alıyor. 2019 yılı için alınacak süt parası 180 lira. Emzirme ödeneği almak için de kadının ya da eşinin sigortalı olması yeterli oluyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, bu sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu yıl asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6 bin 367 lira. Anneler yarı zamanlı çalışma fırsatı ile İŞKUR'dan ödenek alabiliyor.