Anneye 6 destek birden!

KADINLARIN iş hayatından kopmaması, desteklenmesi için pek çok imkan sunuluyor. Çalışan annelere 6 destek sağlanıyor:

DOĞUM YARDIMI:

Çalışançalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Doğum yardımı birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira. Doğum yardımından yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvurmak gerekiyor.

SÜT PARASI:

Anneler süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneği de alıyor. 2019 yılı için alınacak süt parası 180 lira. Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli..

DOĞUM PARASI:

SSK'lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. 2019'da asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6 bin 367 lira.

YARI ZAMANLI İŞ DESTEĞİ:

Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücretini İŞKUR asgari ücret üzerinden veriyor. Anneler ayrıca çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar yarım maaşla yarı zamanlı çalışabiliyor..

İŞ EĞİTİMİ VE BAKIM DESTEĞİ:

İşbaşı Eğitim Programları'na katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, hem günlük 77,70 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. Aylık ödeme 2 bin 420 lirayı buluyor.

KREŞ YARDIMI

İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine (bu yıl için bin 279 lira) kadarolan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.