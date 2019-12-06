Annelere müjde! 2020'de en az 7 bin 470 lira destek verilecek

Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parası, yarım gün çalışma desteği ve kreş yardımı olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Bu ödemeler sabit ve son 2 yıldır değişmedi. 2020'de ek bir düzenleme olursa artacak.

SGK YÖNETİMİ BELİRLİYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.

YÜZDE 12 CİVARI ARTIŞ

Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyor. Süt parasında yapılacak artışın da yüzde 12 civarında olacağı düşünülürse 2020'deki ödeme 202 liraya çıkacak. Başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zaman aşımı süresi var. Bağ-Kur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği bir kereliğine veriliyor.

DOĞUMDA RAPOR PARASI

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük yani asgari ücretle çalışan anneye şu anda 2.020 liralık maaş üzerinden yapılan ödeme 6.367 lira. Maaş arttıkça ödeme de artıyor. Asgari ücretin Ocak itibarıyla yüzde 12-17 arasında artacağıyla ilgili öngörüler var. Buna karşılık işçi kesiminin talepleri de 3.200 liraya kadar çıkıyor. İşte olası rakamlara göre yeni tutarlar:

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı doğum izni biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edilebiliyor. (Posta)