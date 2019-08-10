Anlaşma sağlanamayınca TÜRK-İŞ eylem kararı aldı

TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu, 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

TEMSİLCİLER GÜVENPARK'TA BULUŞACAK

Ertesi gün işçiler öğle yemeği yemeyecek. Pazartesi günü de sendika temsilcileri Ankara Güvenpark'ta buluşacak.

GREV İHTİMALİ MASADA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 200 bin işçiyi ilgilendiren 2019 yılı Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili, "Masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız." demişti.

TÜRK-İŞ NE TALEP EDİYOR?

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.