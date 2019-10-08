Anlaşma imzalandı! Türkiye ve Rusya’dan dolara darbe

RUSYA Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülke arasındaki ödeme ve anlaşmalarda yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma imzaladı.

YEREL PARA BİRİMLERİNİN CAZİBESİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazibesinin artırılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'DE GEREKLİ ALT YAPININ OLUŞTURULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Anlaşma ile Türk banka ve şirketlerinin SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonu olan Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi'ne bağlanması, Rusya tarafından MasterCard ve VISA'ya alternatif olarak tasarlanan MİR banka kartlarının kullanımı için Türkiye'de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.