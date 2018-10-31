Ankara'da asgari ücret zirvesi! İşte konuşulan rakam

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yaptığı görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha erken toplanması ve asgari ücretin 2 bin TL olması taleplerini iletti.

2 BİN TL TALEBİ BAKAN'A İLETİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, 17 Eylül'de Malatya'da yapılan bir toplantıda asgari ücretin 2 bin TL olması gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı. Özel sektörde üç, beş firmanın dışında buna uyanın olmadığını belirten Atalay, Türkiye'de birkaç aydır ekonomik problemlerin olduğunu, bunun da en çok işsiz, emekli ve asgari ücretliyi vurduğunu kaydetti. Asgari ücretin Aralık ayındaki görüşmeden önce 2 bin TL olmasını teklif ettiklerini, bu kapsamda da Bakan Selçuk ile görüştüklerini dile getiren Atalay, Selçuk'un "Hukuken bunu toplama imkanı yok. Hukuken toplasak da bu Ocak ayında yürürlüğe girecek" dediğini aktardı.