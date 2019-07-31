Anex Tour'dan 'Thomas Cook' hamlesi  

Alanyaspor'un forma sponsoru olan, Alanya GZP'ye de uçuşlar düzenleyen Anex Tour, dünya devi Thomas Cook hisselerinin yüzde 6,7'sini satın aldı

Anex Tour'dan 'Thomas Cook' hamlesi  
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RUSYA, Ukrayna, Almanya, Kazakistan, Girit ve Rodos ağırlıklı çalışan dünyanın önde gelen tur operatörlerinden Anex Tour'un, zor günler geçirdiği iddia edilen dünya devi tur operatörü 'Thomas Cook'la ilgili hamlesi, Alman basınında yer aldı. 
Almanya'nın önde gelen haber sitelerinden olan www.fvw.de'de yer alan haberde, Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar'ın, değeri düşen Thomas Cook hisselerinin yüzde 6,7'sini satın aldığına yer verildi. 
Alman haber sitesi "Thomas Cook hisselerindeki dramatik değer kaybından sonra harekete geçen Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, son satın almayla birlikte Thomas Cook'un hisselerinin yüzde 6,7'sini elinde bulunduruyor. Bu satın alma ile Thomas Cook hisseleri yeniden değer kazanmaya başladı" yorumunu yaptı. 
Anex Tour, Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un forma sponsoru. Anex, aynı zamanda Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan (GZP) Rusya'ya charter uçuşlar gerçekleştiriyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 17:40
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