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Anadolu yakasında Kartal rüzgarı

İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen ulaşım projeleri, Kartal’ı ön plana çıkardı. Bölgeye son 4 yılda 20 milyar dolarlık yatırım yapılırken, kentsel dönüşümün de etkisiyle 40 bin yeni konut inşa edildi

Anadolu yakasında Kartal rüzgarı

İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen ulaşım projeleri, Kartal’ı ön plana çıkardı. Bölgeye son 4 yılda 20 milyar dolarlık yatırım yapılırken, kentsel dönüşümün de etkisiyle 40 bin yeni konut inşa edildi

26 Ekim 2017 Perşembe 09:12
Anadolu yakasında Kartal rüzgarı
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İSTANBUL'UN Anadolu yakasında gayrimenkul yatırımları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bölgede merkez olarak Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ümraniye öne çıkarken, Anadolu yakasında bu gelişimden en büyük payı alan ilçelerden birisi de Kartal oluyor. Bölgede konut projelerinin en yoğun hayata geçtiği ilçe Kartal olarak öne çıkıyor. 
Kartal’da hem konut, hem de sanayi alanı dönüşümüyle çoğu büyük ölçekli olmak üzere Maltepe’ye kadar uzanan 70’e yakın proje yürüyor ya da planlanıyor. Kartal, bölgeye yapılan kamu yatırımları, Kartal-Kadıköy metrosu gibi ulaşım projelerinin tamamlanması ve bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi sebebiyle son 3 yılda en fazla değer artışı görülen bölgelerden biri oldu. 
 
40 bin yeni konut 
Endeksa verilerine göre sahil hattı da oldukça değerlenen Kartal’da ortalama konut satış fiyatı 3 bin 500 lirayı çoktan geçti. EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, Dap Yapı, DKY, Mesa, Soyak, Teknik Yapı, Ege Yapı, Emay İnşaat, İş GYO gibi sektördeki önemli aktörler bölgeye yatırımlarını sürdürüyor. Markalı konut özelinde bölgede 2013’te yüzde 20, 2014’te yüzde 13, 2015’te yüzde 14 ve 2016’da yüzde 22 fiyat artışı yaşandı. 
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen ‘2. Kartal’a Yatırım Geleceğe Yatırım’ zirvesinde paylaşılan bilgilere göre, son 4 yılda Kartal’a 20 milyar dolar civarında yatırım yapıldı. Gayrimenkul firmalarının son yıllarda en önemli tercih noktalarından olan Kartal’da son 5 yılda emlak fiyatlarının 3 kat arttığı ifade edildi. Yerli ve yabancı firmaların ilgi odağında olan bölgede bugüne kadar yaklaşık 45 bin kişinin yaşadığı binalar yenilenmek amacıyla yıkıldı. Bölgede 40 bine yakın yeni konut hayata geçirilirken, irili ufaklı yaklaşık 150 projede çalışmalar sürüyor. 
 
Neden Kartal? 
Zirvede düzenlenen ‘Neden Kartal’ paneline katılan sektör temsilcileri, Kartal’ın potansiyelini şöyle anlattı: “Kartal’ı Kartal yapan uzun sahil şeridi, Aydos Ormanları, coğrafi konumu, finans merkezi ve kamu yatırımlarına olan yakınlığı, manzarası ve yerel yönetimin özellikle 2009 sonrası yatırımcı dostu yaklaşımı bölgeyi daha da değerli kılıyor. Bu yaklaşım sadece gayrimenkul yatırımı yaptırmak üzere değil sanatsal ve kültürel bakış açısıyla pek çok konuyu da içine alıyor. Öte yandan kamunun gerçekleştirdiği Osmangazi Köprüsü, Körfez Geçiş Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, 3. köprü gibi yatırımlarla Kartal, kendi içinde bir başkent haline geldi. Kamunun yatırımlarının hayata geçmesi, yerel yönetimin gerçekleştirdiği çalışmalar, Kartal’ın sahip olduğu köklü geçmişi, koruduğu değerler ve coğrafi konumu, yatırımcıların kaliteli ve estetik projeleriyle Kartal önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul’un en önde gelen 3 ilçesinden biri olacak.”

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulAnadolu YakasıKartal
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