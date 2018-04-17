Anadolu Jet'ten GZP'ye ince ayar

Yasin ARAZ
TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu, düşük bütçeli hava yolu firması Anadolu Jet, yaz tarifesine geçti. Yeni tarifeyle birlikte Anadolu Jet'in Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan (GZP) Ankara Esenboğa Havalimanı'na yaptığı direkt uçuşların sayısı arttı. Daha önce sabah saat 06.00'da GZP çıkışlı, 07.05 Ankara varışlı, dönüşte ise 23.35 Ankara çıkışlı, 00.40 GZP varışlı olan seferlere ilave olarak 13.30 GZP çıkışlı, 14.35 Ankara varışlı, 11.50 Ankara çıkışlı, 13.00 GZP varışlı yeni seferler eklendi. Yaz tarifesiyle birlikte Anadolu Jet'in GZP'den Ankara'ya düzenlediği direkt uçuşlar, her gün karşılıklı ikişer kez gerçekleşecek.
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