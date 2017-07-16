Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ana vatanı Taşköprü'de hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yılki hasadı başladı

Ana vatanı Taşköprü'de hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yılki hasadı başladı

16 Temmuz 2017 Pazar 17:43
Ana vatanı Taşköprü'de hasat başladı
banner404

DÜNYADA yüzde 7’lik üretim payı ile 6. sırada olan ülkemizin yüzde 25'lik sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü'de geçen yıl 20 bin ton civarında olan sarımsak üretiminin, bu yıl 25 bin ton civarında olması bekleniyor. Sarımsak hasat döneminin yaklaşık 2 hafta kadar sürdüğünü belirten üreticiler mahsullerini tarlada da 10 gün kadar kuruması için bekletecekler.

Bundan 10 yıl öncesinde emeklerinin karşılığını alamadıkları için ürettikleri sarımsağı döktüklerini hatırlatan sarımsak üreticileri, geçtiğimiz son 7 yılda emeklerinin karşılıksız kalmadığını da sözlerine ekledi.
Konuyla ilgili konuşan Taşköprülü sarımsak üreticisi Cengiz Durgut, geçen yılki fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, oldukça zahmetli bir iş olan sarımsak üretiminden bu yılda emeklerinin karşılığını alabilmeyi umduklarını söyledi. Durgut, iyi tarım uygulamasına geçtiklerini ve bu doğrultuda ziraat mühendisi Seyhan Güler ile birlikte ekimden söküme kadar işbirliği içinde çalışarak mahsulden en yüksek verimi alabilmek adına titiz bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi. Taşköprü Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise ilçe ekonomisinin temel taşı olan sarımsaktan yıllar itibari ile değişmekle birlikte 4 bin ailenin geçimini sağladığını belirterek, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 25 oranında fazla sarımsak dikildiğini ve 2017 yılı rekoltesinin 25 bin ton civarında olmasını beklediklerini kaydetti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TaşköprüKastamonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim