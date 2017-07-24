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“Amerikalı turist Türkiye’ye yöneldi, bu yıl rekor bekliyoruz”

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye’yi ziyaret eden Amerikalı turist sayısında bu yıl çok ciddi artış beklediklerini söyledi

“Amerikalı turist Türkiye’ye yöneldi, bu yıl rekor bekliyoruz”

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye’yi ziyaret eden Amerikalı turist sayısında bu yıl çok ciddi artış beklediklerini söyledi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:46
“Amerikalı turist Türkiye’ye yöneldi, bu yıl rekor bekliyoruz”
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TURİZM  Bakanlığı’nın ABD’de yaptığı reklam ve tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu vurgulayan Terzioğlu, ayrıca bazı Amerikalı tur operatörlerinin Türkiye’ye yöneldiklerine dikkat çekti. Terzioğlu, uluslar arası kruvaziyer firmalarının da Türkiye’yi içine alan sefer sayılarını artırdıklarına işaret etti.Amerikalı gezginler için Türkiye’nin her zaman popüler bir destinasyon olduğunu belirten Terzioğlu, başta Turizm Bakanlığı ve Washington Büyükelçiliği olmak üzere birçok kuruluşun Türkiye’nin turizm değerlerini tanıtmak üzere Amerika pazarında sürdürdükleri çalışmaların sonuç vermeye başladığını dile getirdi. ABD’den Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 530 bin turistin geldiğini hatırlatan Terzioğlu, bu rakamın bu yıl 700 bine yaklaşacağını söyledi. Terzioğlu, “Türkiye Amerikalı gezginler için her zaman ilginç bir ülkedir. Bu potansiyeli daha fazla değerlendirmemiz lazım. Çünkü Avrupa ülkelerinde yaşanan bir takım siyasi ve toplumsal gerginlikler Amerikalı turistleri bu ülkelerden uzaklaştırıyor. Yeni Turizm Bakanımızla temas kuracağız ve bu konudaki tavsiyelerimizi kendilerine ileteceğiz” dedi.

Amerikalıların deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültür ve sağlık turizmine de büyük ilgi gösterdiklerini, Türkiye’nin bu bakımdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Terzioğlu, İstanbul’dan ABD’ye yapılan uçuşlarda elektronik cihaz yasağının kalkmasının da Amerikalı gezginlerin Türkiye’yi tercih etmelerini olumlu yönde etkilediğini hatırlattı.

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