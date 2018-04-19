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Amazon'dan ilk kez üye sayısı açıklaması

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un "prime" adı verilen üye sayısı hakkında kamuoyuna ilk kez resmi açıklama yapıldı

Amazon'dan ilk kez üye sayısı açıklaması

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un "prime" adı verilen üye sayısı hakkında kamuoyuna ilk kez resmi açıklama yapıldı

19 Nisan 2018 Perşembe 07:44
Amazon'dan ilk kez üye sayısı açıklaması
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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un "prime" adı verilen ve milyonlarca ürünü tüketicilere en geç iki gün içinde ek ücret almadan ulaştıran hizmetini kullanan kişilerin sayısının 100 milyonu aştığı bildirildi.

ABD finans dünyasının bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve dünyanın en zengin insanı olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un "Hissedarlara Yıllık Mektubu" yayımlanarak şirketin üye sayısı hakkında ilk kez kamuoyuna bilgi verildi.

Bezos mektubunda, 13 yıl önce başlayan prime hizmetini şu anda dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın kullandığını belirterek, şirketin geçen sene bu üyelik kapsamında dünya genelinde 5 milyardan fazla ürünü tüketicilere gönderdiğini vurguladı.

Geçen sene prime üye sayısında rekor kırıldığı bilgisini paylaşan Bezos, bu tip üyeliği bulunan tüketicilere 100 milyonu aşkın farklı ürünün en geç iki gün içinde ek ücret almadan ve ürün sayısında kısıtlama olmadan teslim edildiğine dikkati çekti.

Bezos, prime üyeliğin geçen sene Meksika, Singapur, Hollanda ve Lüksemburg'da da başladığını aktardı.

ABD ve Kanada dışında, Amazon prime üyeliği İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Hindistan ve Japonya'da bulunuyor.

Amazon, yıllık 99 dolar (yaklaşık 397 Türk lirası) veya aylık 13 dolar (52 Türk lirası) olan prime hizmeti sayesinde kullanıcılarına milyonlarca ürünü en geç iki gün içinde ücretsiz ulaştırabiliyor. Üyeler ayrıca, prime hizmeti sayesinde binlerce film ve diziyi ücretsiz izleyebiliyor.

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