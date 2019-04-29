Aman dikkat! Sahte altın almayın

YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Evlilik hazırlıkları hızlanırken, altın sektöründe de hareketlenme başladı. Düğün mekanından, davetiyeye, gelinlikten oturulacak eve kadar birçok harcama kalemiyle uğraşan ailelerin, düğün masrafları içinde en külfetli olanı ise takılar. Öyle ki düğün için yapılan harcamaların yüzde 30’u takı ve mücevhere gidiyor.

TAKLİDİNE DİKKAT!

Düğünlerde son dönemde en çok mağduriyet yaratan konulardan biri ise sahte altınlar. Altın fiyatlarındaki artış da sahtekarların ekmeğine yağ sürüyor. Dolandırıcılar akıl almaz hilelerle vatandaşı kandırıyor. Bu tuzağa düşmemek için takıları bildiğiniz kuyumculardan alın ve fatura isteyin. Mücevherler için mutlaka GLT sertifikasını sorun. Vergi levhası var mı diye bakın. Bir de al-sat değer kaybının çok fazla olmaması için 18 ayar bilezik, kolye yerine Cumhuriyet Altını cinsini tercih edin. Sanal ortamda alışveriş yapmayın.

KUYUMCU DA ANLAYAMIYOR

Hem yatırım hem de takı maksatlı kullanılan altın, sahteleri yüzünden kuyumcuları da sıkıntıya sokuyor. Sahtekarların merdivenaltı biryerlerde imal ettikleri sahte ürünleri, kuyumculara satmaya çalıştıklarını belirten İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kuyumcuların bile sahte altını anlamakta zorlanabildiğini söyledi. Atayık, “Meslektaşımız altını alırken çok dikkatli olmalı ve şüpheli gördüğü altınları analiz yaptırmak için ayar evlerine göndermeli” dedi.

DÜŞÜK AYARI GÖRÜN

İstanbul Kuyumcular Odası’nın Çemberlitaş ve Kuyumcukent’teki ofislerinde hizmet veren ayarevleri ve GLT laboratuvarı bulunduğunu belirten Atayık, ayrıca Ankara, İzmir, Çorum, Kahramanmaraş, Trabzon ve Gaziantep’te de ayarevleri olduğunu söyledi. Atayık, “Sahte altının yanı sıra 14, 18 ayar yani düşük ayar üretilen altını, 22 ayar diye satıp haksız kazanç sağlayan da olabiliyor. Bu ayarevlerinde altın takının ayarı ve sahte olup olmadığı çok kolay tespit ediliyor” diye konuştu.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Ayarevi ve laboratuvar ortamı dışında bir altının sahte olup olmadığını veya madenin içinde altın dışında hangi malzemelerin kullanıldığını kesin olarak bilmenin zor olduğunu belirten Atayık, yine de bazı geleneksel yöntemlerle ilk kontrolün yapılabileceğini söyledi. Mustafa Mustafa Atayık, “Altın mihenk taşı denilen altın taşına sürtülerek ve ayar suyu ile kontrol edilebilir. Altın ağırdır oysa sahte takı hafif olur. Bir de altının üzerinde ayarının yazdığı damga ile üretici firmanın damgası olmalıdır. Kuyumcu takıyı keserek de altın olup olmadığına bakabilir” dedi.

GÜMÜŞÜ KAPLIYORLAR

Sahte altın satmaya çalışan çeteler, gümüşü öyle kaplıyorlar ki 10 gramlık bir bileziğe 1 gram harcayabiliyorlar. Pirinçten imal edilen veya gümüşün üzerine kaplama yapılarak bijutericilerde 5 liraya satılan sahte çeyrek altın ve bileziğe düğün döneminde talep yağıyor. Kuyumculara gelerek takıları bozdurmak isteyen düğün sahipleri ise sandıkları kadar altınları olmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.

5.5 MİLYAR TAKIYORUZ

Bir düğün için en az 20 bin lira, yani 100 gramlık takı alışverişi yapılıyor. Vatandaşın düğünler için vazgeçilmezi altın takı ve mücevher olduğu için düğün mevsiminde takı alışveriş hacmi de yükseliyor. Hem düğün sahibinin alacağı hem de davetlilerin takacağı altın hesap edildiğinde büyük bir pazar söz konusu. Türkiye’de düğün sezonunda 25 ton yani 5.5 milyar liralık altın satılıyor.

BİLEZİK REVAÇTA

Düğün mevsiminde gelinler için en çok altın bilezik, kolye, küpe ve gerdanlık satın alınıyor. Düğünlerde hediyelik olarak ise büyükşehirlerde daha çok gram altın tercih edilirken, Anadolu’da diğer iller çeyrek altın almayı sürdürüyor. Altın takılar atölyelerde 9, 14, 18, 21, 22 ve 24 ayarda üretiliyor. Türkiye’de düğünlerde 14 ve 22 ayar takılar daha çok tercih ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatı 245 TL bandında seyrederken, çeyrek altın 390 TL, en düşük gramajlı 14 ayar bilezik fiyatı 800-900 TL, 22 ayar bilezik altın fiyatı ise 1500-1600 TL civarında satılıyor. Kolye, küpe ve yüzük fiyatları ise değişkenlik gösteriyor.