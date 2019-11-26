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ALTSO’dan kırsala destek: Sıra keçi sütünde

ALTSO kasım ayı meclis toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Şahin, açılış konuşmasına kadına yönelik şiddeti lanetleyerek başladı 

EKONOMİ 26.11.2019, 19:48 27.11.2019, 00:06
ALTSO’dan kırsala destek: Sıra keçi sütünde
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Ceren ŞAHİN

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) kasım ayı meclis toplantısı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı da meclis toplantısına katılım sağladı. Mazeretlerin sunulmasının ardından Başkan Şahin kürsüde yerini alarak açılış konuşmasını yaptı. 
BAŞKAN ŞAHİN KADINA ŞİDDETİ LANETLEDİ 
Konuşmasına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne işaret ederek başlayan Başkan Şahin, “Mutlu kadın, mutlu gelecek, mutlu ülke. Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Takvimlerimizden 25 Kasım’ları çıkarabilmek adına mücadelemiz devam edecektir” dedi. Şahin, ALTSO adına farkındalık çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Taşpınar’a, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Baba Haboğlu başta olmak üzere çalışmalarıyla destek veren bütün kadın üyelere bir kez daha teşekkürlerini sundu. 
‘AYRIŞMA DEĞİL BİRLİK, BERABERLİK BÜYÜTÜR’
Başkan Şahin konuşmasına katılım sağladıkları YÖREX’e ilişkin bilgileri aktararak devam etti. Şahin, avokado ve yenidünyanın ALTSO önderliğinde Alanya adına tescillenmesinin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Murmansk Ticaret Odası’nı Alanya’da ağırladıklarına ve işbirliği protokolü imzaladıklarına dikkat çeken Başkan Şahin, çalışmaların Alanya’nın tanıtımına katkılarına işaret etti. Başkan Şahin kurumlarla koordineli çalışmanın önemine vurgu yaparak “Ayrışma değil birlik beraberlik büyütür” dedi. Şahin, bu noktada kahvaltılı toplantıların da geniş bir katılımla devam ettirileceğini ifade etti. Şahin, başta Mahmutlar olmak üzere noterin olmadığı mahallelere noter kazandırmak adına ALTSO bünyesinde çalışmalara devam edildiğini müjdeledi. Kırsala destek vermek adına atılacak adımlara da dikkat çeken Başkan Şahin, keçi sütünden dondurma yapımına işaret etti ve yapılacak yatırımlarda her daim ellerini taşın altına koyacaklarına vurgu yaptı.
GÜMRÜK MÜDÜRÜ BİLGİLENDİRDİ
ALTSO kasım ayı olağan meclis toplantısına konuk olarak katılan Alanya Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı da, meclis üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Gümrük Müdürlüğü’nün işleyişi konusunda bilgiler aktaran Mercanlı, Alanya Gümrük Müdürlüğü’nün B sınıfı olarak hizmet verirken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleri, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da destekleriyle A Sınıfı İhtisas Gümrük Müdürlüğü olduğuna dikkat çekti. Mercanlı “Ben tekrardan A Sınıfı Gümrük Müdürlüğü olmamızda büyük emekleri olan ALTSO Başkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. A sınıfı olmamızın ardından Alanya Gümrüğü'nde her türlü işlem yapılabiliyor. Daha önce bazı işlemler için Antalya’ya veya Taşucu’na gidilirken, artık her işlem Alanya’mızda yapılıyor” diye konuştu.

#meclis toplantısı #açılış konuşması #Başkan Şahin #ALTSO
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