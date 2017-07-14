ALTSO'dan 'Helal' daveti

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda '5. OIC Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi'nin 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, bu yıl OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı) ortaklığı ile özel olarak düzenlenecek olan, OIC üyesi 57 ülkenin bakanlarının katılım yapacağı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konseyi (ISEDAK) ile eş zamanlı olarak 5.OIC Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017 organizasyonu, Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerinde ve katılımı ile 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Somali, Pakistan gibi birçok ülkenin devlet başkanlarının yanı sıra, İslam Kalkınma Bankası Genel Sekreteri, Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi Genel Sekreteri, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) Genel Sekreteri’nin katılacağı Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2017 içerisinde; Helal Gıda, İslami Finans, Helal Turizm, İslami Tekstil, Helal Tıp, Helal Kimya ve Ecza konularında 57’si OIC üyesi olmak üzere 80'i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluşların katılacağı konferanslar gerçekleşecek. Tüm dünyadan uzmanları bir araya getirerek küresel helal sektörü ile ilgili önemli konuların masaya yatırılacağı ve Türkiye’yi Helal ekosistemin merkezi yapmayı amaçlayan, çeşitli ülkelerden birçok ilgili sektörden 200’den fazla firma ve markanın katılımının beklendiği Dünya Helal Zirvesi İstanbul ve OIC Helal Expo 2017’ye katılım ve ziyaret ile ilgili detaylı bilgi http://www.helalexpo.com.tr web adresinde yer alıyor."