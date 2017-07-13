ALTSO'dan 'Barınma' uyarısı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, öğrencilere yönelik barınma faaliyeti gösterecek olan öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve stüdyo daireleriyle ilgili Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne süresi içerisinde başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda, Bakanlar Kurulu’nun 2017/10090 sayılı kararıyla 20 Temmuz 2017 tarihinde kararlaştırılan, birçok yeni düzenlemeyi içeren, öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin de önemli düzenlemelerin yer aldığı 'Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin, 6 Mayıs 2017 tarihli 30058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tekrar hatırlatıldı. Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, öğrenim dönemlerinde barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile daha önce belediyelerden aldıkları ruhsatla açılan bu kurumların, artık Millî Eğitim Bakanlığı'ndan alacakları kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çerçevesinde faaliyet gösterebilecekleri, bakanlıktan izin almadan bu yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptal edileceği açıkça ifade edildi.

'VALİLİKÇE KAPATILACAK'

Yönetmeliğin 5. maddesinin 6. fıkrasında, 'Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. 14 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak bu yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir. Bu yerler, ruhsatı veren yetkili idarece işlem yapılmaması halinde İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır' deniliyor. Yönetmeliğin geçici ikinci maddesinin 4. fıkrasında, 'Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 30 Eylül 2017 tarihine kadar 9. maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilir.'

MİLLİ EĞİTİM'E BAŞVURU YAPILACAK

Yine ilgili yönetmeliğin geçici 2. maddesinin 5. fıkrasında, “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla kurum açmak üzere müracaat ederler. Bir ay içinde gerekli başvuruyu yapmayan ve 30 Eylül 2017 tarihine kadar bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler 5442 sayılı kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır' deniliyor. Bu bağlamda ekte yer alan söz konusu yönetmeliğe göre ilçemizde ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik barınma faaliyeti gösterecek olan öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve stüdyo dairelerinin Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne süresi içerisinde ivedilikle başvurması gerekiyor."