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ALTSO'nun iş gezisi için süre daralıyor

Program bedelinin yarısının geri alınabileceği iş gezisiyle firmaların üretim, pazarlama, ithalat ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, iş olanakları ve yatırım fırsatları hakkında fikir edinmek amaçlanıyor

ALTSO'nun iş gezisi için süre daralıyor

Program bedelinin yarısının geri alınabileceği iş gezisiyle firmaların üretim, pazarlama, ithalat ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, iş olanakları ve yatırım fırsatları hakkında fikir edinmek amaçlanıyor

06 Ekim 2017 Cuma 21:22
ALTSO'nun iş gezisi için süre daralıyor
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından Litvanya'ya gerçekleştirilecek olan KOSGEB destekli iş gezine katılacak olanların 9 Ekim'e kadar odaya başvuru yapmaları gerekiyor. ALTSO tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Odamız tarafından 09-12 Kasım tarihleri arasında Litvanya’ya KOSGEB Destekli İş Gezisi düzenlenecek. Vilnius ve Trakai şehirlerinde resmi ziyaretler, görüşmeler ve toplantıların gerçekleştirileceği bu gezi ile amacımız, firmalarımızın, bölgemizin ve ülkemizin tanıtımını yapmak, firmalarımızın üretim, pazarlama, ithalat ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde ticari vizyonunu geliştirmek ve iş olanakları ve yatırım fırsatları hakkında fikir edinebilmek. KOSGEB Destekli Yurtdışı İş Gezisi kapsamında düzenlenecek olan programın katılım bedeli katılımcı sayısına bağlı olarak, Antalya-İstanbul-Vilnius-İstanbul-Antalya gidiş-dönüş uçak bileti, resmi kurum ziyaret organizasyonu, tüm transfer masrafları, rehberlik hizmetleri ve oda kahvaltı konaklamalar fiyata dahil olup, çift kişilik odada konaklamalarda kişi başı 740–800 Euro, tek kişilik konaklamalarda 835–900 Euro fiyat aralığında. KOSGEB gereklerini yerine getiren katılımcılar, KOSGEB’ten firma başına program bedelinin yarısını (maksimum 3.000 TL’ye kadarını) geri alabilecek. Henüz taslak aşamasında olan programın içeriği katılımcı firmaların sektörlerine göre oluşturulacak. KOSGEB desteğine başvurulabilmesi için, gezinin konusu ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren, KOSGEB veri tabanında kaydı güncel en az 10 firma şartı aranmakta olup, ilgilenen üyelerimizin 9 Ekim 2017 Pazartesi günü öğlene kadar katılım formu ile birlikte 300 Euro avans bedeli ödeyerek başvurmaları rica olunur."
İRTİBAT:
Turizm, Dış İlişkiler ve Fuarlar Şubesi
Tel: (0242) 512 16 97/dahili 203–217
Faks: (0242) 513 69 07
E-mail: turizm@altso.org.tr

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOüretimPazarlamaIthalat
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