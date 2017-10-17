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ALTSO eğitimleri sürüyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO), üyelerin ve vatandaşların kişisel gelişimlerini arttırmak amacıyla başlattığı ALTSO Akademi'nin kişisel gelişim seminerleri hız kesmeden devam ediyor

ALTSO eğitimleri sürüyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO), üyelerin ve vatandaşların kişisel gelişimlerini arttırmak amacıyla başlattığı ALTSO Akademi'nin kişisel gelişim seminerleri hız kesmeden devam ediyor

17 Ekim 2017 Salı 23:28
ALTSO eğitimleri sürüyor
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DOĞAN Cüceloğlu, Aşkım Kapışmak gibi Türkiye'nin önemli eğitimcilerini ALTSO üyeleriyle ve Alanyalılarla buluşturan ALTSO Akademi, cumartesi günü oyuncu anne Şermin Yaşar'ı konuk edecek. ALTSO Konferans Salonu'nda seminer verecek olan Yaşar, Cumartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında 'Mutlu Çocuklar Mutlu Anneler' seminerini gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOEğitimALANYA Ticaret Ve Sanayi Odası
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