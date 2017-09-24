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ALTSO'dan yatırım duyurusu

Araç lastiklerinin geri dönüştürülmesi ile 400 yataklı bir hastanenin inşası ve işletimiyle ilgili Türk firmalarıyla işbirliği yapılacak

ALTSO'dan yatırım duyurusu

Araç lastiklerinin geri dönüştürülmesi ile 400 yataklı bir hastanenin inşası ve işletimiyle ilgili Türk firmalarıyla işbirliği yapılacak

24 Eylül 2017 Pazar 21:50
ALTSO'dan yatırım duyurusu
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım yapmayı düşünen firmalar için bir duyuru yayınlandı. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanlığı’nın ve Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ilettiği yazıda, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani’nin, Büyükelçimiz Can Dizdar ile görüşmesinde iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır bulundukları ifade edildi.
ARAÇ LASTİKLERİNİN YENİDEN DÖNÜŞÜMÜ
Yazıda, Kailani’nin hâlihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunların yeniden dönüşüme sokularak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördüklerini, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceğini, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçebilecekleri, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade edildi. Yazıda, Kailani’nin söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisansları aldıklarına, bu çerçevede hem bu hastanenin inşası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine girmeye hazır olduklarını bildirdiğine yer verildi."

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ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıAraç LastikleriTürk Firmalar
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