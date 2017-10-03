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ALTSO'dan İsrail'e davet

İsrail'in inşaat, emlak ve inşaat yan sektörlerindeki en büyük organizasyonunun iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor

ALTSO'dan İsrail'e davet

İsrail'in inşaat, emlak ve inşaat yan sektörlerindeki en büyük organizasyonunun iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor

03 Ekim 2017 Salı 21:34
ALTSO'dan İsrail'e davet
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, 28-30 Kasım tarihleri arasında İsrail’in Eilat kentinde 'Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention' etkinliğine bir ticaret heyet ziyareti gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İsrail Ticaret Ataşeliği’nden alınan yazıya atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) odamıza iletilen yazıda, 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında İsrail’in Eilat kentinde düzenlenecek olan 'Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention' etkinliğine bir ticaret heyet ziyareti düzenleneceği bildirildi. İsrail belediye başkanları, hükümet yetkilileri, inşaat sektöründeki en büyük firmaların yöneticileri ve proje sorumlularının katılacağı etkinliğin inşaat, emlak ve inşaat yan sektörlerinde (çimento, beton, çelik) İsrail’in en büyük organizasyonu olduğu ifade edildi. Bahse konu organizasyonun iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine faydalı olacağı ve yaklaşık 3200 ilgili karar merciinin katılımının beklendiği belirtildi. Söz konusu organizasyona katılmak isteyenlerin şu iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmeleri gerekiyor."
İrtibat:
Berna Uzun
Tel: (0212) 317 65 47
Cep: 0505 074 68 98
Email: Berna.uzun@israeltrade.gov.il

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Anahtar Kelimeler:
IsrailALTSO
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