ALTSO'dan EIT daveti

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, '3. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EIT) Ticaret Fuarı’nın 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletilen yazıda 3. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Fuarı’nın, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile EIT Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) işbirliğinde, 26-29 Ekim tarihlerinde, Karaçi EXPO Merkezi’nde (Karachi Expo Center) düzenlemesi planlanan 'Pakistan Uluslararası Ticaret Forumu'nun yan etkinliği olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu fuarda, TOBB’un da üyesi bulunduğu ECO CCI üzerinden yapılacak başvurularda 3×3 stant hizmetinin 2.800 ABD Dolar'ı yerine indirimli olarak 1.050 ABD Dolar'ına sağlanabileceği, sınırlı sayıda olan stantlar için başvuru sırası dikkate alınacağından, başvuruların en kısa süre içerisinde TOBB’a (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) yapılması gerektiği bildirilmiş olup, stant ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri belirtildi. Fuarla ilgili broşür ve katılım formu gibi belgeler birliğin web sitesinin (www.tobb.org.tr) 'Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Pakistan' bölümünde yer alıyor."

HESAP BİLGİLERİ:

Title of Account: Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry (FPCCI)

Account No: 0277525911001862

IBAN No: PK67MUCB0277525911001862

SWIFT Code: MUCBPICICA