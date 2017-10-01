Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
2 Ekim 2017 Alanya -...
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
banner468

ALTSO'dan duyuru yapıldı

300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL‘ye kadar verilen destekten yararlanmak için 20 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekiyor

ALTSO'dan duyuru yapıldı

300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL‘ye kadar verilen destekten yararlanmak için 20 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekiyor

01 Ekim 2017 Pazar 22:33
ALTSO'dan duyuru yapıldı
banner404

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, imalat sanayi sektöründeki KOBİ'lere 1 milyon TL kredi desteği verileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KOBİGEL KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması konulu bir proje çağrısı yayınlandı. Söz konusu programa ilişkin proje çağrısına NACE REV 2. sınıflamasına göre imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOBİ ölçeğinde bilanço esasına göre defter tutan işletmeler olmak üzere orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net hasılatı en az 300 bin TL olup KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvurabilecek. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verileceği belirtildi. 11 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruları yapılacak olan proje teklif çağrısına ilişkin detaylara http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi linki üzerinden ulaşabilir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALTSO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
Binbir derde deva! Fiyatı tavan yaptı
Binbir derde deva! Fiyatı tavan yaptı
Hem babadan hem eşten emekli maaşı nasıl alınır?
Hem babadan hem eşten emekli maaşı nasıl alınır?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim