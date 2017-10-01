ALTSO'dan duyuru yapıldı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, imalat sanayi sektöründeki KOBİ'lere 1 milyon TL kredi desteği verileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KOBİGEL KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması konulu bir proje çağrısı yayınlandı. Söz konusu programa ilişkin proje çağrısına NACE REV 2. sınıflamasına göre imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOBİ ölçeğinde bilanço esasına göre defter tutan işletmeler olmak üzere orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net hasılatı en az 300 bin TL olup KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvurabilecek. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verileceği belirtildi. 11 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruları yapılacak olan proje teklif çağrısına ilişkin detaylara http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi linki üzerinden ulaşabilir."