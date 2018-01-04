ALTSO'dan Bosna Hersek'e davet

ALTSO’DAN yapılan açıklamada "Resmi ziyaretler, görüşmeler ve toplantıların gerçekleştirileceği organizasyon ile amacımız, Avrupa pazarlarına yakın ve geçiş noktasında olan ve Türk vatandaşlarının vize muafiyetinin de bulunması ile avantaj teşkil eden ülkede ticaret ve yatırım yapmak isteyen firmalarımıza iş ve yatırım amaçlı pazar araştırması yapma imkanı sunmak. KOSGEB Destekli Yurtdışı İş Gezisi kapsamında düzenlenecek olan programın katılım bedeli katılımcı sayısına bağlı olarak; Antalya-İstanbul-Sarajevo-İstanbul-Antalya gidiş-dönüş uçak bileti, resmi kurum ziyaret organizasyonu, tüm transfer masrafları, rehberlik hizmetleri ve oda kahvaltı konaklamalar fiyata dahil, çift kişilik odada konaklamalarda kişi başı 700 – 750 Euro, tek kişilik konaklamalarda 800 – 850 Euro fiyat aralığındadır. KOSGEB gereklerini yerine getiren katılımcılar, KOSGEB’ten firma başına program bedelinin yarısını (maksimum 3.000 TL’ye kadarını) geri alabileceklerdir. Henüz taslak aşamasında olan programın içeriği katılımcı firmaların sektörlerine göre oluşturulacaktır. KOSGEB Desteği’ne başvurulabilmesi için, gezinin konusu ile ilgili sektörlerde vergi kaydı bulunan ve faaliyet gösteren, KOSGEB veri tabanında kaydı güncel en az 10 firma şartı aranmakta olup, ilgilenen üyelerimizin 9 Ocak 2018 Salı günü mesai bitimine kadar http://www.altso.org.tr/duyurular/kosgeb-destekli-bosna-hersek-is-gezisi-duyurusu/ adresinde yer alan katılım formu ile birlikte 300 Euro avans bedeli ödeyerek odamıza başvurmaları rica olunur" dendi.