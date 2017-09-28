Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

ALTSO'dan belge uyarısı

Listeye eklenen 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, 25 Eylül 2018 tarihinden sonra çalıştırılamayacak. Tehlikeli mesleklerde çalışanların yönlendirileceği sınavların ücreti ve belge masrafının yarısını İşsizlik Fonu karşılayacak

ALTSO'dan belge uyarısı

Listeye eklenen 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, 25 Eylül 2018 tarihinden sonra çalıştırılamayacak. Tehlikeli mesleklerde çalışanların yönlendirileceği sınavların ücreti ve belge masrafının yarısını İşsizlik Fonu karşılayacak

28 Eylül 2017 Perşembe 22:32
ALTSO'dan belge uyarısı
banner404

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, 33 meslekte daha Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale getirildiği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ile 33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, 25.09.2018 tarihinden sonra (tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra) çalıştırılamayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecek."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Camiler huzur mekanı'
'Camiler huzur mekanı'
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Bakandan vergi açıklaması
Bakandan vergi açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim