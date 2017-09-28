ALTSO'dan belge uyarısı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, 33 meslekte daha Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale getirildiği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ile 33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, 25.09.2018 tarihinden sonra (tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra) çalıştırılamayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecek."