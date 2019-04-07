ALTSO'da 'İmaj' anlatıldı

BU kapsamda, haftasonu Burcu Erman Arar’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Puzzle’ı Tamamla’ semineri ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerin başında, ön yargıyla ilgili bilgiler aktaran Eğitimci Arar, “Ön yargıda ilk izlenim çok önemlidir. İlk izlenimde ise, görüntü yönetimi, konuşma dili, randevu disiplini, ego gibi konular önem taşımaktadır” dedi.

Eğitimde, imaj, öz imaj, ideal imaj, imaj yönetimi, moda gibi genel kavramlarında kişisel gelişimdeki önemini katılımcılara açıklayan Arar, “Kişisel gelişim tıpkı bir puzzle gibidir. İlk intibayı sağlayan imajımız ve iletişim başladığı andan itibaren devreye giren beden dilimiz bu ‘puzzle’ın iki önemli parçasıdır, yani kişisel gelişimin. İş görüşmeleri, satış toplantıları ya da sosyal hayatta, kişisel imajımızı doğru bir şekilde oluşturmak başarıya giden yollardan biridir” dedi.

İyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini iyi kullanmak gerektiğini katılımcılara aktaran Eğitimci Arar, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında İzgören Akademi’den Ece Üvey’in konuşmacı olarak katılacağı ‘Duygusal olmadan duyguları yönetebilmek, duygusal zeka’ semineriyle devam edecek.

