ALTSO'da 'Gıda hijyeni' anlatılacak

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, ekmek üretim ve dağıtım işletmesi çalışanlarına yönelik 'Temel Gıda Hijyen Eğitimi' gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' 04 Ocak 2012 tarihli ve 28163 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. 2012/2 No'lu tebliğin 2 numaralı ekinin 10. maddesi gereğince, “Ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmesi” yükümlülüğü getirildi. Bu konuda odamız üyesi ekmek üretim ve dağıtım işletmesi çalışanlarına yönelik 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 14.00'de ALTSO Konferans Salonu'nda 'Temel Gıda Hijyen Eğitimi' gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda katılımcılara Hijyen Eğitim Belgesi düzenlenecek" denildi. Yine ALTSO'dan yapılan bir diğer duyuruda da 2017 Yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme (yüzde 50 hibe destekleme) Programı hakkında bilgilendirme toplantısının 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de odanın konferans salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.