ALTSO'da eğitimde mola yok 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri bugün Cemile Akgüç’ün konuşmacı olarak katılacağı ‘Kim kimdir?’ konu başlıklı seminer ile devam edecek. Saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak seminere katılım ücretsiz. Ayrıca semineri izleyenlere katılım belgesi verilecek.