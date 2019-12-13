ALTSO'da eğitimde mola yok
ALTSO Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri bugün Cemile Akgüç’ün konuşmacı olarak katılacağı ‘Kim kimdir?’ konu başlıklı seminer ile devam edecek
EKONOMİ 13.12.2019, 22:52
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri bugün Cemile Akgüç’ün konuşmacı olarak katılacağı ‘Kim kimdir?’ konu başlıklı seminer ile devam edecek. Saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak seminere katılım ücretsiz. Ayrıca semineri izleyenlere katılım belgesi verilecek.
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|14
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|26
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|14
|25
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|15
|23
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|23
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|14
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|14
|17
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|14
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|14
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|15
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|14
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|14
|10
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|14
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|Takımlar
|O
|P
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|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
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|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Altay
|15
|20
|9. Fatih Karagümrük
|14
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|14
|19
|12. Adana Demirspor
|15
|18
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
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|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
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|16
|22
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|16
|22
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|16
|19
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|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9