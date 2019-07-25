ALTSO Başkanı Şahin vizelerin kaldırılmasını yorumladı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hususi ve Hizmet Pasaportu taşıyan Türk vatandaşları için vizeleri kaldıracağına ilişkin açıklamasını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ancak uygulamanın tüm vatandaşları kapsayacak şekilde genişlemesini arzu ettiklerini söyledi

ALTSO Başkanı Şahin vizelerin kaldırılmasını yorumladı
banner404

VİZELERİN kaldırılması yönündeki taleplerini sürekli biçimde dile getirdiklerini ancak bunun iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olduğuna dikkat çeken ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: "Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın dostu olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u da Alanya’mızda ağırlamıştık. Orada da yine Bakanımız Çavuşoğlu bu taleplerimizi Sayın Lavrov ile  müzakere etmişti. Bugün yaşanan olumlu gelişmelerin temelleri o gün atılmıştı. Her iki bakanın yakın dostluğu bugün iki ülke arasındaki güçlü bağların kurulmasının en büyük nedeni olduğunu düşünüyoruz.  Bizim temennimiz bugün açıklanan vize muafiyetinin tüm vatandaşlarımızı tamamını kapsayacak şekilde genişlemesi yönündedir." dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Terör örgütüne bir darbe daha!
Terör örgütüne bir darbe daha!
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472