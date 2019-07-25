ALTSO Başkanı Şahin vizelerin kaldırılmasını yorumladı

VİZELERİN kaldırılması yönündeki taleplerini sürekli biçimde dile getirdiklerini ancak bunun iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olduğuna dikkat çeken ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: "Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın dostu olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u da Alanya’mızda ağırlamıştık. Orada da yine Bakanımız Çavuşoğlu bu taleplerimizi Sayın Lavrov ile müzakere etmişti. Bugün yaşanan olumlu gelişmelerin temelleri o gün atılmıştı. Her iki bakanın yakın dostluğu bugün iki ülke arasındaki güçlü bağların kurulmasının en büyük nedeni olduğunu düşünüyoruz. Bizim temennimiz bugün açıklanan vize muafiyetinin tüm vatandaşlarımızı tamamını kapsayacak şekilde genişlemesi yönündedir." dedi.