ALTSO Başkan Adayı Tuna çalışmalarını sürdürüyor

YILDA üç kez 4’er ay aralıklarla yapılması planlanan Danışma Meclisi toplantılarında Alanya’nın gündemi ve geleceği tartışılarak çıkan sonuç bildiri şeklinde kamuoyuyla paylaşılacak. ALTSO Başkan Adayı Tuna, Danışma Meclisi ile ilgili yaptığı açıklamada “4 ayda bir Alanya’nın gündemi ve geleceğinin tartışılacağı Danışma Meclisi elini Alanya için taşın altına koyacak. Alanya’yı ve sorunlarını iyi bilen tecrübeli kişilerden oluşacak. Ortak aklı, oluşturulacak Danışma Meclisi mutlaka bulacaktır. Öncelikleri tespit edecektir. Danışma Meclisi’nden çıkan sonuçları da bildiri şeklinde yayınlayarak kamuoyunun faydalanmasına katkı sağlayacağız.

PROFESYONEL FİRMALARDAN DANIŞMANLIK HİZMETİ

Ben ve ekibimin hayata geçireceği bir diğer proje ise turizm, tanıtım, tarım, gıda, ticaret ve ekonomi alanlarında ALTSO Meclis üyeleri ile birlikte profesyonel firmalardan danışmanlık hizmeti almak. Uzman firmalar tarafından hazırlanan Alanya’nın sorunları içerikli raporlar ALTSO Meclis toplantılarına taşınarak tartışılması sağlanıp, buradan alınacak önerilerle Danışma Meclisi'ne havale edilecek. Tecrübeli insanların fikirleriyle son düzenlemesi yapılacak raporlar yine kamuoyu ile paylaşılarak yerel yöneticilerin bu raporlardan faydalanması sağlanacak" şeklinde konuştu.