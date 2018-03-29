‘Altınlarınızı güvenceye alın’

ALANYALILAR, Hazine Müsteşarlığının, Ziraat Bankası aracılığıyla başlattığı ‘Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası’ ihracına yatırım yapabilecekler. Ziraat Bankası Antalya 2. Bölge Yöneticisi Burak Kantoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu yeni uygulama ile vatandaşlar yastık altında duran altınlarının çalınma ya da kaybolma riskini ortadan kaldırırken aynı zamanda devlet güvencesinde altınlarının değerine değer katma imkanına sahip olacaklar. Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tuttukları altınlarını Ziraat Bankası şubelerine getiren vatandaşlara, 6 ayda bir yüzde 1,20 (yıllık 2,40) oranında ek getiri verilecek ve bu kazançtan herhangi bir vergi de alınmayacak. Yastık altında bulunan altınlarınızın değerlendirilebilmesi için sadece Ziraat Bankası şubelerine uğramanız gerekiyor. Hem ülke hem de kendi ekonominizin güçlenmesine katkı sağlayacak bu uygulamadan yararlanabilmek için 22 ya da 24 ayar altınlarınızı 2-6 Nisan 2018 tarihleri arasında Alanya’da Ziraat Bankası Alanya Şubesine yatırmanız yetiyor. İlk olarak Ziraat Bankası Alanya Şubesinde 2-6 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan altın alım işlemleri, Gazipaşa Şubesinde 12-13 Nisan 2018, Manavgat Şubesinde 16-18 Nisan 2018 ve Serik Şubesinde 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde devam edecek. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Başvuru için alt tutar sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, teslim edilen altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecek. Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kayden saklanacak ve yatırımcı tarafından izlenebilecek. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek bu tahvil ve sertifikalardan elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Yatırımcılar, 2 yıl vadeli bir senede yatırım yapıyor olmakla birlikte, bu tahvil veya kira sertifikaları karşılığında 6 ayda bir kupon/kira geliri elde ederek altın yatırımlarına kazanç sağlayabilecek, bu kazançlarını veya istemeleri durumunda tahvil veya kira sertifikalarının vadesinden önce işlemiş geliri ile anaparalarını kısmen veya tamamen Türk Lirası karşılığı olarak alabilecek. Vade tarihinden önce Ziraat Bankası’na satılan tahvil veya kira sertifikaları için fiziki altın teslimatı yapılmayacak. İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde tahvil veya kira sertifikalarının Ziraat Bankası’na satılmak istenmesi durumunda, yüzde 1.50 iskonto oranı kullanılarak bankamızca geri alım yapılırken, ihraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında ise, herhangi bir iskonto uygulanmayacak. Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikasına sahip olabilmek için talep toplama döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına gram altın olarak, hesaben yatırılacak. Fiziki altın teslimatı vade tarihinden sonra şubelerimizce gerçekleştirilecek.”

