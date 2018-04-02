Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazancıyla 1.329,7 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 169,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı 'da çeyrek altın 278 lira, Cumhuriyet altını da 1.134 liradan satılıyor.

CUMA günü dolar kurundan aldığı destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altın ın gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazancıyla 168,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 169,4 lira seviyesinde dengelendi.

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