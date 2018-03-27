Altının yükselişi devam ediyor! İşte çeyrekte son durum

DÜN altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173,2 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 283 LİRA, CUMHURİYET BİN 155 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.355 dolardan işlem görüyor.